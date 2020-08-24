، جدة.. القبض على شخصين ارتكبا 6 جرائم سرقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغامدي": أُحيلا إلى فرع النيابة العامة لبدء التحقيقات

نجحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرّمة، ممثله بإدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة، في القبض على مواطنين اثنين (في العقد الثالث من العمر)، لتورطهما في ارتكاب (6) جرائم سرقة لأجهزة المحاسبة في عدد من المطاعم والمحال.

وأفاد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية