شكرا لمتابعة خبر عن المسند: سقوط أمطار مع تشكل السحب على بعض المناطق في أول أيام سهيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بأن اليوم الإثنين هو الأول من موسم سهيل، متوقعا تشكل السحب في عدة مناطق. قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بأن اليوم الإثنين هو الأول من موسم سهيل، متوقعا تشكل السحب في عدة مناطق. وتوقع المسند بأن يشهد اليوم تشكل للحسب فوق مرتفعات السروات في عسير جازان،وقد تشهد مناطق منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات الباحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسند: سقوط أمطار مع تشكل السحب على بعض المناطق في أول أيام سهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.