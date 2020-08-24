شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لشاب يبكي فرحا بعد إتمامه حفظ القرآن الكريم يتصدر الترند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو نُشر لشاب وهو يبكي فرحاً بعد إتمامه حفظ كتاب الله الكريم.

وكان الشاب ويدعى إبراهيم بن محمد قد نشر المقطع عبر حسابه في "تويتر" معبرا عن فرحته بحفظ القرآن الكريم، ليتصدر بعدها وسم يحمل اسمه "مبروك ابراهيم" الترند في المملكة.

وعبر الشاب عن فرحته بحفظ القرآن، مؤكداً أن حصوله على شهادة السند المتصل إلى النبي ﷺ في حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتجويد والإتقان، هي أعظم شهادة في حياته.