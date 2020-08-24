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شكرا لمتابعة خبر عن الأمن السيبراني: 4 مراحل يقوم بها المهاجم للإختلاس باسم التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الامن السيبراني بأن هناك 4 خطوات للاختلاس بإسم التعليم عن بعد، يجب الإنتباه إليها محذرا أولياء الأمور من الوقوع ضحية لذلك .
وأوضح الأمن بأن الإختلاس يتم عبر 4 مراحل ، أولها يتصل المهاجم بالام هاتفيا منتحلا صفة مسؤول عن نظام التعليم عن بعد، والمرحلة الثانية يطلب من الام معلومات البطاقة البنكية بهدف تقعيل حسابات الابناء في النظام .
وتابع الأمن بأن المرحلة الثالثة تتمثل في إرسال رسالة نصية برقم تحقق لجهاز الام ، ثم في النهاية يطلب المهاجم الرسالة وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي .
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