شكرا لمتابعة خبر عن الأمن السيبراني: 4 مراحل يقوم بها المهاجم للإختلاس باسم التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الامن السيبراني بأن هناك 4 خطوات للاختلاس بإسم التعليم عن بعد، يجب الإنتباه إليها محذرا أولياء الأمور من الوقوع ضحية لذلك .

وأوضح الأمن بأن الإختلاس يتم عبر 4 مراحل ، أولها يتصل المهاجم بالام هاتفيا منتحلا صفة مسؤول عن نظام التعليم عن بعد، والمرحلة الثانية يطلب من الام معلومات البطاقة البنكية بهدف تقعيل حسابات الابناء في النظام .

وتابع الأمن بأن المرحلة الثالثة تتمثل في إرسال رسالة نصية برقم تحقق لجهاز الام ، ثم في النهاية يطلب المهاجم الرسالة وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي .