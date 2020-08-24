شكرا لمتابعة خبر عن تفاعلا واسعا مع فيديو ترويجي للسياحة التراثية بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع مقطع فيديو يروج للسياحة التراثية بمنطقة عسير، وما تمتاز به هذة المنطقة من مناظر طبيعية خلابة.

وكشف مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة نجلاء الودعاني الأزياء التقليدية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك الأكلات الشعبية والحرف القديمة، بالإضافة إلى الأجواء الساحرة التي تجذب الزوار والسياح.

وقالت نجلاء الودعاني أنها قامت من خلال المقطع القصير بالتعبير عن مشاعرها وروحانيتها، وجاء ذلك من حبها للحرف والأزياء، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية على الفيديو .