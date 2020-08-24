شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تعدل 3 من شروط نقل خدمات الوافدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

خففت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من شروط خدمة نقل العمالة الوافدة والتابعين بين المنشآت التي تزيد لديها أو تحافظ على عدد العمالة السعودية بشكل مؤقت والتي لخصت في 3 شروط معدلة.

وكشفت مصادر بأن أهم الشروط المخففة تخفيض النطاق المطلوب إلى الأخضر المنخفض، وذلك منذ نهاية الشهر الماضي إلى نهاية شهر أكتوبر القادم من العام الحالي، كما اشترطت الوزارة بألا يؤدي الطلب لنزول المنشآت عن النطاق الأخضر المنخفض، وأنه لا تنطبق المبادرة إذا أدى ذلك إلى نقص عدد العاملين السعوديين عند موعد إطلاق هذه الخدمة «خط الأساس» بحسب "الوطن".

وتابعت المصادر بأن الشروط الجديدة تلخصت في تخفيض النطاق المطلوب للنقل إلى الأخضر المنخفض إلى نهاية أكتوبر القادم ألا يؤدي الطلب لنزول المنشآت عن النطاق الأخضر المنخفض لا تنطبق المبادرة إذا أدى ذلك إلى نقص عدد العاملين السعوديين عند موعد إطلاق هذه الخدمة.