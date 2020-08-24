شكرا لمتابعة خبر عن مكاتب مودة للمساندة الحقوقية داخل محاكم الأحوال الشخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أنشأت جمعية مودة الخيرية، صندوق «المشورة» كأول صندوق للمعونة القضائية المجانية بالمملكة، وتتلخص فكرة الصندوق في دعم الحالات الإنسانية التي لا تملك القدرة المادية لتحمل نفقات الدعوى أو لا تملك الدراية السليمة لآلية رفع الدعوى ومتابعتها بالشكل الصحيح.

ويأتي ذلك من خلال تقديم المشورة القانونية المكتوبة أو الشفهية المجانية من قبل مستشارات قانونيات تم تأهيلهن من قبل برنامج مودة التدريبي «الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية »على مهارات الترافع أمام القضاء وتقديم الاستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا العنف الأسري.

ويحقق ذلك سير الدعوى القضائية بالشكل السليم والمطلوب، ويسهم في تقليص زمن التقاضي، كذلك دعم الحالات المحتاجة للحصول على حقوقهم الشرعية والنظامية؛ استعانت وزارة العدل بخريجات برنامج مودة التدريبي «الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية» لإرشاد المراجعات بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض بآليات رفع الدعاوى وقيدها لدى المحكمة.

Advertisements

وجاء ذلك بالإضافة إلى مساعدتهن في كتابة صحائف الدعاوى بصورة سليمة، بالإضافة إلى توعيتهن بحقوقهن الأسرية والزوجية التي كفلها لهن الشرع والنظام، وقد حرصت الجمعية حينها على تدشين مكتب نسائي على نحو مهني منظم، وتم تزويده بباحثات قانونيات متطوعات من خريجا ت الحاضنة ممن يمتلكن المهارات اللازمة لخدمة المراجعات وتقديم المساندة الحقوقية لهن.

واتجها وزارة العدل، لتوسيع نطاق التعاون مع جمعية مودّة الخيرية وأصدرت توجيهاتها لمحاكم الأحوال الشخصية في المدن الرئيسية الأخرى )مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام( لتمكين الجمعية من افتتاح مكاتب مماثلة لمكتب الرياض بهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية للمراجعات، وقد تمكنت الجمعية من توظيف عدد من الباحثات القانونيات المؤهلات بمكتب الرياض.

وتمكنت من افتتاح مكاتب مماثلة في محاكم الأحوال الشخصية في كل من: )مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام(، تم افتتاحها بصورة تدرجية وبالتنسيق مع الوزارة؛ حيث تم افتتاح مكتب المساندة بمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض في شهر مايو من العام 2014 م، وتم افتتاح مكتب المساندة بمحكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة في شهر ابريل من العام 2015 م.

وفي السياق نفسه، تم افتتاح مكتب المساندة بمحكمة الأحوال الشخصية في الدمام في شهر ديسمبر من العام 2015 م، وافتتاح مكتب المساندة بمحكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة في شهر مارس من العام 2016 م، كما تم افتتاح مكتب المساندة بمحكمة الأحوال الشخصية في جدة في شهر يوليو من العام 2016 م.