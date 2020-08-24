مؤشر على اللسان قد يكشف الإصابة بـ مرض السكري

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يؤثر مرض السكري من النوع الثاني على جسم المريض بالكامل، مع مجموعة متنوعة من العلامات التحذيرية التي تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

٣٦٦ مليون مصاب بالسكري

ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030، سيصاب 366 مليون شخص بمرض السكري في جميع أنحاء العالم، وبسبب ذلك، هناك حاجة متزايدة لأدوات إضافية لفحص مرضى السكري ومعرفة كيفية اكتشاف العلامات المبكرة للمرض لضمان العلاج المبكر.

ووفقًا للدراسات، قد يحمل اللسان العديد من الأدلة على الإصابة بالسكري، بما في ذلك التحذير من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

حرقة في اللسان

وكشف موقع كليفلاند كلينيك عن أن الشعور بحرقة في اللسان أو الفم يمكن أن يكون علامة تحذيرية لمرض السكري، ويمكن أن يكون ناتجًا عن الفطريات، حيث يوفر ارتفاع مستويات السكر في الدم بيئة مثالية في الفم لنمو هذه الفطريات.

وفي دراسة نشرت في مجلة “ديابيتس إن كونترول”، قال الباحثون إن اللسان يحمل علامات تحذيرية على الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وكشفت النتائج أن الأشخاص المصابين بمرض السكري يزيد احتمال تحول لون اللسان لديهم إلى الأزرق، بالإضافة إلى زيادة سماكة الزغابات الموجودة على سطح اللسان.

الفطريات على اللسان

وأشارت الدراسة إلى أن مرض السكري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من المضاعفات الفموية مثل الفطريات على اللسان وجفاف الفم وقلة اللعاب.

ويلعب فحص اللسان دورًا هامًا في التشخيص السريري وعلاج مرض السكري في الطب الصيني التقليدي.

وعندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري من النوع 2،لا يكون الجسم قادرًا على استخدام الأنسولين بشكل فعال لجلب الجلوكوز إلى الخلايا، وهذا يجعل الجسم يعتمد على مصادر الطاقة الأخرى في الأنسجة والعضلات والأعضاء، مما يخلق تفاعلًا متسلسلًا يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض.

العلامات التحذيرية للمرض

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم: الجوع المستمر ونقص الطاقة وفقدان الوزن والعطش الشديد وكثرة التبول، وإذا شعر الفرد بأي من هذه الأعراض بالإضافة إلى وجود علامات غير طبيعية على اللسان، فمن الضروري مراجعة الطبيب على الفور.

السكري من النوع الثاني

وحول سكري النوع الثاني يقول استشاري السكري الدكتور عبدالله العمودي لـ”المواطن“: هناك نوعان من داء السكري، فالأول يسمى السكري المعتمد على الأنسولين، وقديمًا كان يدعى باسم مرض السكري الذي يصيب الأحداث، لأنه في أغلب الأحيان يبدأ في مرحلة الطفولة، ويصنف سكري النوع الأول بأنه حالة مناعة ذاتية، حيث يحدث المرض نتيجة لمهاجمة الجسم للبنكرياس عن طريق الأجسام المضادة، عندها يكون العضو تالفًا ولا يقوم بصنع الأنسولين، ولذلك فجينات المريض في هذه الحالة هي من تسبب له هذا النوع من أنواع المرض، وفي حالات أخرى قد يحدث المرض بسبب مشاكل تحدث لخلايا البنكرياس التي تقوم بصنع الأنسولين.

تجنب زيادة الوزن

واختتم الدكتور العمودي قائلًا،النوع الثاني هو غير المعتمد على الأنسولين أو الذي يصيب البالغين، ولكن من المؤسف أن هذا النوع أصبح أكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقين أيضًا، وذلك بسبب زيادة الوزن أو السمنة، وحوالي 90٪ من المصابين بهذا الداء هم من مرضى سكري النوع الثاني، إذ إنه عند الإصابة بسكري النوع الثاني يكون البنكرياس منتجًا لبعض الأنسولين فقط، ولكن هذا لا يكفي الجسم أو لا يسدّ حاجته كما ينبغي، وعندها تحدث حالة مقاومة الأنسولين وذلك عندما لا تستجيب خلايا المريض للأنسولين، وعادة ما تحدث في خلايا الدهون، الكبد والعضلات، لذا فإن خير نصيحة هي المحافظة على الوزن الذي يتفق مع الطول بمعنى تجنب زيادة الوزن والسمنة.

