عمالة آسيوية تستغل الدراسة عن بُعد وتتلاعب بأسعار الحواسب في سوق الكمبيوتر (فيديو)

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تسيطر مجموعة من العمالة على عمليات البيع والشراء في سوق الكمبيوتر بالرياض، ما أدى إلى رصد حالات تلاعب في أسعار الحواسب، لا سيما مع قرب بدء العام الدراسي.

وسلطت قناة الإخبارية خلال تقرير لها الضوء على بعض حالات التلاعب في أسعار الحواسب بعد إعلان وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد لفترة 7 أسابيع، مستغلين حالة الطلب المتزايد من الطلاب بالتزامن مع القرار.

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واشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من حالات التلاعب وارتفاع أسعار الحواسب المجمعة في سوق الكمبيوتر، مرجعين ذلك لسيطرة العمالة الآسيوية عليه.

وأكد مواطن أن بعض السعوديين الذين يفتقدون الدراية السوقية بأسعار قطع ومكونات الكمبيوتر قد يتعرضون لعمليات التلاعب التي تقوم بها العمالة، مشيرًا إلى أنه لم يجد أي سعودي يعمل في هذا المجال داخل السوق.

ورأى مواطنون أن بعض الذين يعملون في سوق الكمبيوتر لا يملكون إقامة، مؤكدين أنهم يبيعون الحواسب المستعملة بسعر الجديدة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد خلال السبعة الأسابيع الأولى، وذلك لتقييم العملية التعليمية خلال تلك الفترة.