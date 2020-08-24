فيديو.. السديس: أي مدير أو وكيل لا يتجاوب مع موظفيه لا بقاء له في “شؤون الحرمين”

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن أي مدير أو وكيل لا يتجاوب مع الزملاء الموظفين لا بقاء له في الرئاسة.

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وأظهر مقطع فيديو رئيس شؤون الحرمين في لقاء مع بعض منسوبي الرئاسة، حيث قال إنه يتتبع المديرين والوكلاء ويشدد عليهم بضرورة الاستماع لزملائهم وتنفيذ ما فيه مصلحة العمل.

وشدد بأنه لن يسمح لأي وكيل أو مدير يرى الإدارة مغنماً للتعالي على زملائه الموظفين، بل يجب على الوكلاء والمدراء أن يكونوا أكثر الناس تواضعاً.



