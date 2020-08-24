︎ :
.
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن أي مدير أو وكيل لا يتجاوب مع الزملاء الموظفين لا بقاء له في الرئاسة.
وأظهر مقطع فيديو رئيس شؤون الحرمين في لقاء مع بعض منسوبي الرئاسة، حيث قال إنه يتتبع المديرين والوكلاء ويشدد عليهم بضرورة الاستماع لزملائهم وتنفيذ ما فيه مصلحة العمل.
وشدد بأنه لن يسمح لأي وكيل أو مدير يرى الإدارة مغنماً للتعالي على زملائه الموظفين، بل يجب على الوكلاء والمدراء أن يكونوا أكثر الناس تواضعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. السديس: أي مدير أو وكيل لا يتجاوب مع موظفيه لا بقاء له في “شؤون الحرمين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.