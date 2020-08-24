السفير الصيني يتحدث عن “لقاح كورونا” .. ويؤكد: تجربته على أكثر من 20 ألف شخص تشير لسلامته

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تحدث السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، عن لقاح فيروس كورونا التي أعلنت عنه الصين، مبيناً أنه تم تجريب اللقاح على أكثر من 20 ألف شخص.

وقال السفير الصيني إن بلاده بدأت الاستخدام الطارئ للقاح 22 يوليو الماضي، بهدف إقامة حاجز للتحصين في فئات خاصة، مثل عاملي الطب والوقاية من الأوبئة ومفتشي الحدود والمسؤولين والعاملين في الخدمات العامة الأساسية.

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وأضاف وي تشينغ أن 7 لقاحات في العالم حتى الآن دخلت المرحلة الثالثة من الاختبار السريري منها 4 لقاحات صينية وهي (Cansino، Sinovac، واثنين من Sinopharm)، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه تم إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح Sinopharm دولياً، وتم تطعيم أكثر من 20 ألف شخص منه حتى الآن، ما يشير إلى أن سلامته جيدة جداً، مبيناً أن فاعليته تحت المراقبة.

وأشار إلى أنه بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية دولياً للقاح Sinovac، وستدشن المرحلة الثالثة من لقاح Cansino قريباً.

