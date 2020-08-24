بالصور.. «شؤون الحرمين» تبحث تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة

عقد وكيل الرئيس العامّ للشؤون المالية والإدارية الدكتور سعد بن محمد المحيميد اجتماعًا بعدد من الإدارات المعنية لمناقشة الخطة المستقبلية للمبادرات التحولية (2024).

تهدف الخطة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بأعلى جودة، بما يتوافق مع التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين.

وناقش المحيميد، سبل تفعيل مبادرات الخطة ومشاريعها وتحديد أهم أهدافها، والاستفادة من الموارد المتاحة والممكنة التي تسهم في إنجاحها وتخطي التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية، والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة.

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وأكد أن هذه الخطة ترسم ملامح التطور في تقديم الخدمات الخاصة بالحرمين بكل عناية؛ والتي تأتي موافقة لتطلعات ولاة الأمر، موصياً الجميع ببذل مزيد من الجهود والعمل على إنجاحها، وتسخير كافة القدرات والطاقات في سبيل الرقي بالخدمات.

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