من خلال خطة مستقبلية
عقد وكيل الرئيس العامّ للشؤون المالية والإدارية الدكتور سعد بن محمد المحيميد اجتماعًا بعدد من الإدارات المعنية لمناقشة الخطة المستقبلية للمبادرات التحولية (2024).
تهدف الخطة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بأعلى جودة، بما يتوافق مع التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين.
وناقش المحيميد، سبل تفعيل مبادرات الخطة ومشاريعها وتحديد أهم أهدافها، والاستفادة من الموارد المتاحة والممكنة التي تسهم في إنجاحها وتخطي التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية، والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة.
وأكد أن هذه الخطة ترسم ملامح التطور في تقديم الخدمات الخاصة بالحرمين بكل عناية؛ والتي تأتي موافقة لتطلعات ولاة الأمر، موصياً الجميع ببذل مزيد من الجهود والعمل على إنجاحها، وتسخير كافة القدرات والطاقات في سبيل الرقي بالخدمات.
اقرأ أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «شؤون الحرمين» تبحث تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.