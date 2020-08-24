«الحيزان» يتوقع خريطة الانخفاض المرتقب بدرجات الحرارة

غطاء سحابي يشمل مكة المكرمة
توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن تشهد المملكة اليوم الإثنين، انخفاضًا بدرجات الحرارة شمالًا وعلى المرتفعات ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع ميل للبرودة شمالًا، بينما تكون درجات الحرارة حارة وسط النهار، مرتفعة على وسط المملكة وشرقها.
وقال الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الرياح ستكون شمالية بالمجمل بشقيها الغربي والشرقي وتكون جنوبية على جنوب منطقة الرياض وشرقية إلى شمالية شرقية على شمالها بينما تكون غربية وشمالية غربية على قطاع البحر الأحمر نشطة على المدينة ومكة وشرقها وشرق المرتفعات.
ووفق الباحث في علوم الطقس، سيشمل الغطاء السحابي عاليًا المتسع (وسط النهار) منطقة مكة المكرمة والرياض والمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية والربع الخالي، يتخلله سحب متوسطة شمال وغرب وجنوب منطقة الرياض، ومن المتوقع ظهور تشكيلات من السحب الممطرة، مشيرًا إلى هطول أمطار على المرتفعات حتى الطائف وشرقها وفي جبال الحجر العمانية وفي صلالة واليمن.
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