وزير الشؤون البلدية يزور مهرجان العربات المتنقلة والأسر المنتجة بالباحة

زار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل، مهرجان العربات المتنقلة «الفود ترك»، والأسر المنتجة الذي ينظمه مجلس شباب الباحة، بالتعاون مع أمانة المنطقة، وذلك بمنتزه غابة رغدان.

وكان في استقبال الوزير رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران، واستمع إلى شرح مفصل عن المهرجان وما يقدمه أصحاب العربات المتنقلة والأسر المنتجة للمتنزهين والزوار من مأكولات ومشروبات ومشغولات تراثية، وفي ختام الزيارة أشاد الحقيل بجهود القائمين على المهرجان، مقدّماً شكره للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه الملموس للمهرجان.