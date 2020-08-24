«المرور» يوضح الإجراء النظامي المطلوب في حالة قيادة سيارة الوالد

أوضح المرور السعودي الإجراء النظامي المطلوب من قائد المركبة في حالة قيادته لسيارة والده لتجنب المخالفات.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد لحساب المرور، من أحد المواطنين عبر «تويتر»، قال فيه، لو السيارة باسم الوالد هل لازم يعمل تفويضًا لأجل قيادتها.

وقال «المرور السعودي»، إنه في حال كانت السيارة باسم الوالد، فعليه إجراء تفويض للابن لحمايته من تسجيل المخالفات، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالسيارة.

وبموجب المادة 17 من لائحة المرور، لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها؛ إلا بموجب تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحدِّدها اللائحة، ولمالك المركبة تفويض الغير بقيادتها بشرط أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومؤمّن عليها، وخلو سجل المفوض والمركبة من أي قيود تمنع إجراءات التفويض.