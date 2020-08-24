انطلاق برنامج «ممارس التعلّم الإلكتروني» بجامعة الملك خالد

بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الجديد

أطلقت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، برنامجاً تدريبياً موجهاً لأعضاء هيئة التدريس بعنوان «ممارس التعلم الإلكتروني»، وذلك لمدة 5 أيام -عن بعد- عبر نظام البلاك بورد. وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن البرنامج التدريبي يأتي بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الجديد والاستعداد لانطلاقه، وذلك في إطار بداية الدراسة للعام 1442هـ، مشيراً إلى أنه يمتاز بسهولة الوصول إليه في أي وقت ومكان؛ لتوفره بشكل إلكتروني على نظام البلاك بورد، لافتاً إلى أنّ هذا التدريب يعتمد على سرعة إنجاز المستفيدين منه، بتحقيق الجهد المطلوب الذي يقدر بـ5 ساعات تقريبًا.

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