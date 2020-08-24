السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 264 إصابة جديدة بكورونا



سول 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 264 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الكورية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 17.663 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 309 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 14.219 حالة .

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10:04ت م

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سول 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 264 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت السلطات الصحية الكورية ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 17.663 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 309 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 14.219 حالة .// انتهى //10:04ت م0020

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