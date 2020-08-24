السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة غداً



الدمام 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً بالإمارة عبر الشبكة الافتراضية، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الثالثة عشر من دور الانعقاد السابع.

ويستعرض المجلس الموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة للمجلس، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.

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09:53ت م

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