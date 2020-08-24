

نجران 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن طرحها الجداول الدراسية للفصل الأول 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية .

وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن العمادة بادرت في إتاحة هذه الخدمة مبكراً للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، موضحاً آلية الدخول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني، ثم المقررات المسجلة .

وأفاد العمري أن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى يوم السبت القادم، مشيراً إلى حرص العمادة على إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الطالب، وتسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية التي يحتاجها خلال مسيرته التعليمية .

// انتهى //

09:19ت م

0016





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تعلن طرح الجداول الدراسية وتتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.