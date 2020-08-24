عودة جميع الموظفين في السعودية بالقطاع العام إلى المقرات "30 أغسطس"

الإثنين 24 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه أعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس، سيعود موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل، في المستوى الاحترازي الأخضر، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.



وحدد تعميم للوزير أحمد الراجحي عددًا من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، وذلك بأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بُعد، وذلك وفقًا لتصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وسمحت الوزارة لرئيس الجهة الحكومية أو مَن يفوضه بتطبيق العمل عن بُعد لعدد من موظفي الجهة على ألا تتجاوز نسبتهم 25% من إجمالي الموظفين، على أن تمكّن الجهة مَن يعملون عن بُعد من أداء مهامهم.

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يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية سمحت بعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل بنسبة 50% اعتبارًا من 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 29 من الشهر نفسه.

ويتضمن نظام الدوام المرن أن يكون حضور الموظفين لمقر العمل على ثلاث مجموعات كالتالي: المجموعة الأولى تبدأ عملها من الساعة 7:30 ص، والثانية تبدأ من الساعة 8:30 ص، أما الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ص.