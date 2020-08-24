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أمير الشرقية يرأس غداً اجتماع مجلس المنطقة افتراضياً

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يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً بالإمارة عبر الشبكة الافتراضية، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الثالثة عشر من دور الانعقاد السابع.

ويستعرض المجلس الموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة للمجلس، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.

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