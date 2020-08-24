شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم يجهز الولائم بأحد مزارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت محافظة القطيف بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء مطعمًا في أحد المزارع يقوم بتجهيز الولائم و توزيعها على المطاعم في عنك ، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه لمخالفته كافة الإشتراطات الصحية و النظامية.

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