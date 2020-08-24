- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، طرحها الجداول الدراسية للفصل الأول 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية.
وبيّن وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة بادرت بإتاحة هذه الخدمة مبكراً للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، موضحاً آلية الدخول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني، ثم المقررات المسجلة.
وأفاد العمري؛ بأن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، حتى يوم السبت المقبل، مشيراً إلى حرص العمادة على إضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الطالب، وتسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية التي يحتاج إليها خلال مسيرته التعليمية.جامعة نجران
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 09:38 AM
العمري: نحرص على إضافة مزيد من الخدمات لتسهيل العمليات الأكاديمية للطلاب
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، طرحها الجداول الدراسية للفصل الأول 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية.
وبيّن وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة بادرت بإتاحة هذه الخدمة مبكراً للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، موضحاً آلية الدخول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني، ثم المقررات المسجلة.
وأفاد العمري؛ بأن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، حتى يوم السبت المقبل، مشيراً إلى حرص العمادة على إضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الطالب، وتسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية التي يحتاج إليها خلال مسيرته التعليمية.
، جامعة نجران تعلن طرح الجداول الدراسية وتتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تعلن طرح الجداول الدراسية وتتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.