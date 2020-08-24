، سحب رعدية على نجران تصحبها رياح نشطة.. حالة تستمر لـ 7 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.



وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد