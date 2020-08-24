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السديس لمديري شؤون الحرمين: من يتعالى على موظفيه لا بقاء له بيننا
أكد أنه يتابع عمل المديرين والوكلاء والإدارة ليست مغنماً
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حذر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أي مدير أو وكيل، من عدم التجاوب مع الزملاء الموظفين أو التعالي عليهم.
وهدد الشيخ السديس المديرين بعدم البقاء في رئاسة شؤون الحرمين حال عدم التجاوب مع الموظفين.
وتابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه يتابع عمل المديرين والوكلاء ويشدد عليهم بضرورة الاستماع لزملائهم وتنفيذ ما فيه مصلحة العمل.
وشدد الشيخ السديس على أنه لن يسمح لأي وكيل أو مدير يرى الإدارة “مغنمًا” للتعالي على زملائه الموظفين، مؤكداً أن “من يفعل ذلك فلا مكان له بيننا”.
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