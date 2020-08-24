شاهد.. أول محمية نموذجية في السعودية بأعلى المعايير الدولية

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) أنها قد اختارت محمية عروق بني معارض كأول محمية نموذجية في المملكة تطبق عليها أعلى المعايير الدولية.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إنها ستنطلق برنامج التطوير خلال هذا العام 2020 بمشاركة خبراء محليين ودوليين.

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ومن الجدير بالذكر أن محمية عروق بني معارض محمية طبيعية تقع في جنوب المملكة العربية السعودية،و تحت إشراف الهيئة السعودية للحياة الفطرية، على الطرف الغربي من صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم في منطقة نجران.

وتُعتبر آخر المناطق التي شوهد فيها المها العربي قبل انقراضه عام 1970، وتضم المحمية عدداً من التشكيلات الأرضية والمواطن الفطرية الطبيعية الهامة منها الكثبان الرملية المرتفعة وهضبة جيرية متقطعة وتنقسم المحمية إلى ثلاث مناطق؛ المنطقة الرئيسية للمحمية والمنطقة التي يُسمح فيها بالرعي الخاضع للرقابة ومنطقة الصيد.

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