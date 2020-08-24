شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السديس يتوعد المديرين في شؤون الحرمين ويحذر من التعالي على الموظفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أي مدير أو وكيل، من عدم التجاوب مع الزملاء الموظفين.
وتوعد السديس المديرين بعدم البقاء في رئاسة شؤون الحرمين حال عدم التجاوب مع الموظفين.
وقال إنه يتتبع المديرين والوكلاء ويشدد عليهم بضرورة الاستماع لزملائهم وتنفيذ ما فيه مصلحة العمل.
وأكد على أنه لن يسمح لأي وكيل أو مدير يرى الإدارة " مغنمًا " للتعالي على زملائه الموظفين.
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