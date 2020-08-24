شكرا لمتابعة خبر عن مواطن جامعي يبيع الشاي بالطريق إلى جانب إكمال الدراسات العليا في المحاسبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لم يجلس المواطن الشاب عبد الرحمن القحطاني في انتظار وظيفة الأحلام، بل قرر أن يبحث بنفسه عن طريقة لجلب الرزق تمكنه من خدمة نفسه وأسرته.

وقرر القحطاني بيع الشاي بطريق أبها-خميس مشيط، وهو خريج جامعة الملك خالد قسم محاسبة، ويكمل حاليا الدراسات العليا بتخصصه، آملا في الحصول على درجة الماجستير، بحسب عكاظ.

ونصح القحطاني غيره من الشباب بعدم الجلوس في المنزل بانتظار وظيفة معينة، والبحث عن طريقة " شريفة " لجلب الرزق.