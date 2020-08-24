فتح التقديم للجنسين في برنامج همة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

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تعلن شركة مزن عن فتح باب التسجيل في برنامج (همة) للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وهو برنامج لمدة (12) شهراً بمكافأة شهرية (للرجال والنساء) يستهدف الخريجين من حملة البكالوريوس أو الماجستير أو المبتدئين في المجال المهني على النحو التالي:

مجالات التدريب:

– علم البيانات (Data Science)

– هندسة البيانات (Data Engineering)

– المبيعات وتطوير الأعمال (Sales and Business Development)

– استشاري الأعمال (Business Consulting)

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حديث التخرج بدرجة البكالوريوس أو الماجستير (لا يشترط تخصص محدد).

– أو موظفاً بخبرة عمل لا تزيد عن 3 سنوات.

– لا يشترط معدل تراكمي محدد.

– القدرة على تحمل المسؤولية والإبداع في العمل.

معلومات عن البرنامج:

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– برنامج تدريب مهني مكثف لمدة (12) شهر في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

– يستهدف الخريجين الأفضل أداء الحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير أو المبتدئين في المجال المهني.

– يزود المشاركين بالمهارات والموارد اللازمة لتحقيق النجاح في قطاع الذكاء الاصطناعي.

موعد البرنامج:

يبدأ برنامج همة في 2020/9/20م وينتهي في 2021/9/16م.

المزايا:

– مكافأة شهرية.

– فرصة تدريب مهني مميزة في أحدث مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

– الإنضمام إلى شركة رائدة بالمجالات الذكية.

– زيادة فرص النجاح والتميز في المجال المهني.

– الحصول على التوجيه والإرشاد اللازم للوصول إلى أفضل النتائج.

– العمل في بيئة عمل ابداعية مع أفضل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

– فرص وظيفية بدوام كامل للمتميزين من خريجي البرنامج ذوي الاداء الاستثنائي.

– يمتلك فريق همة أفضل المواهب الوطنية والدولية من مؤسسات مثل MIT و Stanford و Google و Microsoft و McKinsey و BCG وغيرها.

– يتميز ملتحقي برنامج همة بعملهم في احدث القطاعات، وانضمامهم الى شركة تكنولوجيا رائدة في مجالها.

– يحصل ملتحقي برنامج همة على الكثير من الثقة والمسؤولية، من خلال منح الملتحقي في البرنامج بمساحة واسعة من الحرية لتطبيق التجارب واختبار النتائج.

– تجربة متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/1/4هـ عبر الرابط: https://bit.ly/34qma7t واختيار المجال المطلوب والضغط على (التقديم الآن) وتعبئة الطلب، في موعد أقصاه الأحد 1441/1/25هـ (الموافق 2020/9/13م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

