الخليفة الصهيوني #اردوغان

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‏???? | لأن ما حدث بالأمس وما يحدث اليوم سيكون في المستقبل جزءٌ من التاريخ.. وثّقنا لكم بالدليل كيف أسهم ‎#أردوغان في تنمية العلاقة مع ‎#إسرائيل





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