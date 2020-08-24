السلام لصناعة الطيران تعلن وظائف إدارية وتقنية وأمنية للثانوية فأعلى

︎ :

.



تعلن شركة السلام لصناعة الطيران بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية وأمنية لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

– سكرتير (Secretary)

المتطلبات: شهادة الثانوية كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.

– موظف تسويق (Marketing)

المتطلبات: دبلوم تخصص (تسويق، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق.

– مساعد محاسب (Assistant Accountant)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (المحاسبة أو المالية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة.

– مشرف تطوير البرمجيات (Supervisor, Software Development)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصصات (تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

– مبرمج (Programmer)

المتطلبات: بكالوريوس (تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه ومعرفة في هندسة J2EE وأدواتها.

Advertisements

– أخصائي دعم تقنية المعلومات (IT Specialist, Service Desk)

المتطلبات: دبلوم في (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها مع معرفة بأنظمة الكمبيوتر والمساعدة عن بعد والقدرة على اكتشاف المشكلات وإصلاحها (لا يشترط الخبرة).

– أخصائي الخدمات الأمنية (Security Services Specialist)

المتطلبات: دبلوم بعد الثانوية في (العلوم الأمنية أو الإدارة) مع دورات في الأمن والسلامة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في ممارسة العمل بالمجال الأمني.

مزايا العمل في شركة السلام للطائرات:

– رواتب تنافسية.

– تغطية صحية للموظف وعائلته على (فئة A).

– تغطية صحية للوالدين (للسعوديين فقط)

– برنامج ادخار للموظفين.

– برنامج المساعدة في القروض السكنية (للسعوديين فقط وحسب سياسة الشركة).

– بدل سكن.

– بدل مواصلات.

– سلفة مالية للحالات الطارئة.

– إجازات سنوية بالإضافة إلى إجازات الأعياد والعطل الرسمية.

نبذة عن شركة السلام للطائرات:

شركة السلام للطائرات شركة سعودية تحت مظلة برنامج التوازن الإقتصادي التابع لوزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية كجزء من إستراتيجية المملكة الرامية لتطوير قدراتها وتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال صيانة وتعديل وعمرة الطائرات المدنية والعسكرية من خلال نقل التقنية المتقدمة في هذا المجال وتأهيل الكفاءات الوطنية للقيام بهذه الأعمال.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظيفة (سكرتير): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (موظف تسويق): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مساعد محاسب): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مشرف تطوير البرمجيات): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مبرمج): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (أخصائي دعم تقنية المعلومات): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (أخصائي الخدمات الأمنية): إضغط هنا

