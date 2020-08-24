غرفة الرياض تعلن 207 وظائف للكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس

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تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن طرح (207) وظائف متنوعة (للرجال والنساء) خلال الاسبوع الحالي لحملة مختلف المؤهلات (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص حسب الجهات والمسميات التالية: 1- الوظائف المتاحة للرجال: شركة أسواق عبدالله العثيم (للرجال): – كاشير (لحملة الثانوية العامة)

– بائع (لحملة الكفاءة المتوسطة) شركة أسواق التميمي (للرجال): – مساعد خدمة عملاء (لحملة الثانوية أو البكالوريوس)

– محاسب زبائن (لحملة الثانوية العامة) شركة Three bees (للرجال): – كاشير (لحملة الثانوية العامة)

– موظف استقبال مطاعم (لحملة الثانوية مع خبرة سنة)

– مشرف مطعم (لحملة الدبلوم مع خبرة 3 سنوات)

– مدير منطقة مطاعم (لحملة البكالوريوس مع خبرة 5 سنوات)

– مدير تسويق (لحملة البكالوريوس مع خبرة 5 سنوات)

– محاسب تكاليف (لحملة الدبلوم مع خبرة 3 سنوات)

– فني كهربائي (لحملة الدبلوم مع خبرة سنة)

– فني صيانة (لحملة الدبلوم مع خبرة سنة)

– مدقق داخلي (لحملة البكالوريوس مع خبرة 6 سنوات)

– موظف استقبال للشركة (لحملة الثانوية العامة مع خبرة سنة) مؤسسة زيوف للمقاولات (للرجال): – موظف أمن وسلامة (لحملة الثانوية العامة) شركة الهلال الأخضر للخدمات الطبية (للرجال): Advertisements – محاسب (لحملة البكالوريوس في المحاسبة)

– موظف أمن وحماية (لحملة الثانوية العامة) 2- الوظائف المتاحة للنساء: شركة Three bees (للنساء): – أخصائية خدمة عملاء (لحملة الثانوية فما فوق) شركة الخزامى للأغذية والمشروبات (للنساء): – مسؤولة توظيف (لحملة الثانوية العامة فما فوق مع إجادة اللغة الإنجليزية)

– مسؤولة حجوزات (لحملة الثانوية العامة فما فوق مع إجادة اللغة الإنجليزية) شركة الهلال الأخضر للخدمات الطبية (للنساء): – موظفة استقبال (لحملة الثانوية فما فوق)

– موظفة تسويق (لحملة البكالوريوس في التسويق)

– ممرضة (لحملة بكالوريوس تمريض مع تصنيف الهيئة السعودية)

– مساعدات أسنان (لحملة بكالوريوس مع تصنيف الهيئة السعودية)

– فني أخصائي مختبر (لحملة بكالوريوس مختبرات مع تصنيف الهيئة السعودية)

– فني أخصائي أشعة (لحملة بكالوريوس أشعة مع تصنيف الهيئة السعودية) شيبا للتزيين النسائي (للنساء): – محاسبة (لحملة البكالوريوس في المحاسبة)

– مسؤولة تسويق (لحملة البكالوريوس) طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/1/4هـ ولمدة (خمسة أيام) من خلال الدخول على الرابط: http://bit.ly/2P8YKxy ثم الضغط على رابط (تفاصيل) أمام كل شركة، وتعبئة طلب التوظيف من خلال رابط (التسجيل).





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