3 إيضاحات من «أبشر» حول تأشيرات العمالة المنزلية وتجديد الإقامة والخروج النهائي

جدَّدت منصة أبشر، التذكير بعدة ضوابط متعلقة بتأشيرات الخروج والعودة للعمالة المنزلية، وتجديد الإقامة وتأشيرة الخروج النهائي لأفراد الأسرة.

وقالت المنصة، بعرضها لأبرز التساؤلات الواردة لها عبر «تويتر»، إنه في حالة اصدار تأشيرة خروج وعودة لعاملة منزلية وانتهائها لعدم استخدامها يجب سداد الغرامة المالية؛ لعدم استخدام التأشيرة الأولى ودفع رسوم جديدة لإصدار تأشيرة أخرى.

وحول عدم القدرة على تجديد إقامة العاملة المنزلية لظهور رسالة تطلب تحديث بيانات جواز السفر، قالت منصة أبشر، إنه يجب التأكد من تحديث معلومات الجواز في النظام باستخدام خدمة تحديث جواز السفر للمقيمين، ثم تنفيذ خدمة تجديد الإقامة.

وبشأن عمل تأشيرة نهائي لأفراد الأسرة والرغبة في إلغائها بعد شهر مع انتهاء الإقامة، أوضحت المنصة، أن إلغاء التأشيرة يتطلب أن تكون الإقامة سارية، علمًا بأنه يمكن البقاء في المملكة لمدة 60 يومًا من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي.