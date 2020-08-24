حددت الإجراءات المطلوبة لكل حالة
جدَّدت منصة أبشر، التذكير بعدة ضوابط متعلقة بتأشيرات الخروج والعودة للعمالة المنزلية، وتجديد الإقامة وتأشيرة الخروج النهائي لأفراد الأسرة.
وقالت المنصة، بعرضها لأبرز التساؤلات الواردة لها عبر «تويتر»، إنه في حالة اصدار تأشيرة خروج وعودة لعاملة منزلية وانتهائها لعدم استخدامها يجب سداد الغرامة المالية؛ لعدم استخدام التأشيرة الأولى ودفع رسوم جديدة لإصدار تأشيرة أخرى.
وحول عدم القدرة على تجديد إقامة العاملة المنزلية لظهور رسالة تطلب تحديث بيانات جواز السفر، قالت منصة أبشر، إنه يجب التأكد من تحديث معلومات الجواز في النظام باستخدام خدمة تحديث جواز السفر للمقيمين، ثم تنفيذ خدمة تجديد الإقامة.
وبشأن عمل تأشيرة نهائي لأفراد الأسرة والرغبة في إلغائها بعد شهر مع انتهاء الإقامة، أوضحت المنصة، أن إلغاء التأشيرة يتطلب أن تكون الإقامة سارية، علمًا بأنه يمكن البقاء في المملكة لمدة 60 يومًا من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 إيضاحات من «أبشر» حول تأشيرات العمالة المنزلية وتجديد الإقامة والخروج النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.