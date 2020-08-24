السعودية اليوم / إعصار بافي يهدد جزر اليابان الجنوبية



طوكيو 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

اقترب إعصار بافي اليوم الاثنين من جزر جنوبي اليابان مع تحذير خبراء الأرصاد من حدوث أمواج عالية ورياح عاتية وأمطار غزيرة في المنطقة.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار الثامن هذا العام فى هطول أمطار بمعدل يصل إلى 40 مللم في الساعة على بعض أجزاء جزيرة أوكيناوا.

وتوقعت الوكالة هطول الأمطار بمعدل يصل إلى 150 مللم في منطقة أوكيناوا وما يصل إلى 100 مللم لمنطقة أمامي بحلول صباح الثلاثاء.

وتبحث السلطات عن أربعة من أفراد طاقم سفينة صيد فقدت بالقرب من جزيرة إيشيجاكي يوم السبت مع استمرار الطقس العاصف. ويضم الطاقم ثلاثة متدربين من إندونيسيا.

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06:26ت م

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