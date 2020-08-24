السعودية اليوم / المكسيك تسجيل : 3948 إصابة و226 وفاة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم امس الأحد تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

06:26ت م

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مكسيكو سيتي 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم امس الأحد تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و226 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 560164 إصابة و60480 وفاة.وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //06:26ت م0006

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