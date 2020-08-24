السعودية اليوم / الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة و27 حالة بدون أعراض



بكين 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلنت أللجنة الصحية الوطنية في الصين اليوم الاثنين ، تسجيل16 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ16 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخرج​​​.سب.

وبحسب البيان ،بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 84967 حالة، بما في ذلك 408 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79925 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .

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بكين 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلنت أللجنة الصحية الوطنية في الصين اليوم الاثنين ، تسجيل16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، و27 حالة بدون أعراض وخروج 30 مريض من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة الـ16 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخرج​​​.سب.وبحسب البيان ،بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 84967 حالة، بما في ذلك 408 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79925 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .// انتهى //06:25ت م0005

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