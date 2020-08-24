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محمد بن مسعود - الدمام - بعث الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة برقية عزاء ومواساة لعبدالعزيز بن مردد الطلحي وإخوانه في وفاة أخيهم الدكتور عبدالرحمن بن مردد الطلحي، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم الجمعة.
وعبر الأمير خالد الفيصل في برقيته عن مواساته لإخوانه ولأبناء الفقيد وكافة أفراد أسرته داعياً الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.
كما تلقت أسرة الفقيد برقية عزاء مماثلة من الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في وفاة الدكتور عبدالرحمن الطلحي، عبر فيها عن تعازيه في وفاة الفقيد داعياً الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد عبر عبدالعزيز بن مردد الطلحي أخو الفقيد نيابةً عن إخوانه وكافة أبناء الأسرة بصورة عامة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة والأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ولكل من قام بمواساتهم في وفاة أخيهم الدكتور عبدالرحمن بن مردد الطلحي برقياً أو هاتفياً، ودعا الله أن لا يري الجميع أي مكروه في عزيز لديهم.
{إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.
أمير مكة المكرمة ونائبه يعزيان أسرة "الطلحي"فهد العتيبي الخليج 365 2020-08-24
بعث الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة برقية عزاء ومواساة لعبدالعزيز بن مردد الطلحي وإخوانه في وفاة أخيهم الدكتور عبدالرحمن بن مردد الطلحي، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم الجمعة.
وعبر الأمير خالد الفيصل في برقيته عن مواساته لإخوانه ولأبناء الفقيد وكافة أفراد أسرته داعياً الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.
كما تلقت أسرة الفقيد برقية عزاء مماثلة من الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في وفاة الدكتور عبدالرحمن الطلحي، عبر فيها عن تعازيه في وفاة الفقيد داعياً الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد عبر عبدالعزيز بن مردد الطلحي أخو الفقيد نيابةً عن إخوانه وكافة أبناء الأسرة بصورة عامة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة والأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ولكل من قام بمواساتهم في وفاة أخيهم الدكتور عبدالرحمن بن مردد الطلحي برقياً أو هاتفياً، ودعا الله أن لا يري الجميع أي مكروه في عزيز لديهم.
{إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
01:00 AM
بعث الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة برقية عزاء ومواساة لعبدالعزيز بن مردد الطلحي وإخوانه في وفاة أخيهم الدكتور عبدالرحمن بن مردد الطلحي، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم الجمعة.
وعبر الأمير خالد الفيصل في برقيته عن مواساته لإخوانه ولأبناء الفقيد وكافة أفراد أسرته داعياً الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.
كما تلقت أسرة الفقيد برقية عزاء مماثلة من الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في وفاة الدكتور عبدالرحمن الطلحي، عبر فيها عن تعازيه في وفاة الفقيد داعياً الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقد عبر عبدالعزيز بن مردد الطلحي أخو الفقيد نيابةً عن إخوانه وكافة أبناء الأسرة بصورة عامة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة والأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ولكل من قام بمواساتهم في وفاة أخيهم الدكتور عبدالرحمن بن مردد الطلحي برقياً أو هاتفياً، ودعا الله أن لا يري الجميع أي مكروه في عزيز لديهم.
{إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.
، أمير مكة المكرمة ونائبه يعزيان أسرة "الطلحي" ،
المصدر : الخليج 365
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