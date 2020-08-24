شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..إيناس الحنطي: النقاب يصنع حواجز في التعامل مع الرجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثارت المواطنة إيناس الحنطي، جدلا واسعًا بعد ظهورها في مقطع فيديو تدعو إلى تخفيف التستر ونزع النقاب.

ورأت الحنطي أن النقاب يصنع حواجز في التعامل مع الرجال، قائلة: " المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى " .

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وأضافت: " كلما قلّ التستر كلما قلت الحواجز وكلما كان التعامل أكثر سهولة " مشيرة إلى أنها تلاحظ أن الجميع يركز في نظرات الناس ورأيهم في بعضهم البعض.

واتهم نشطاء إيناس الحنطي، بإثارة البلبلة في المجتمع ودعوة المرأة للتمرد، وعدم النظر إلى ما يقوله الآخرون على لباسها، مدشنين وسم " إيناس الحنطي اخرسي " .