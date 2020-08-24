وزارة الصحة: اكتشاف التعافي من كورونا لا يتطلب فحصا مخبريا

أكدت وزارة الصحة، أن اكتشاف التعافي من فيروس كورونا المستجد، لا يتطلَّب فحصا مخبريا.

وقال الوزارة عبر «تويتر»، «لإثبات التعافي من فيروس كورونا يجب إنهاء 10 أيام من العزل المنزلي بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أعراض (الحرارة – الكحة- ضيق تنفس) أخر 3 أيام.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 307.479 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنّه تمّ تسجيل 1702حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 280.143حالة، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3649 حالة.