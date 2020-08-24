«الدليل الوطني» يُحدد مراحل إنشاء وإدارة المشروعات.. تعرف عليها

أطلق البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في السعودية «مشروعات»، اليوم الأحد، الدليل لإدارة المشاريع، داعيًا الجميع للاطلاع على الكتيب التعريفي لإدارة المشروعات بالمملكة.

وكتب البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الكتيّب التعريفي بـ #الدليلالوطنيلادارة_المشاريع أصبح متاحًا للتحميل والتصفح الآن.. تعرّف على المرجع الوطني لإدارة المشاريع التشييدية في المملكة، للتحميل عبر الرابط التالي: (من هنا).

خارطة دورة حياة المشروع

وأوضح الدليل الوطني لإدارة المشاريع، الذي نشره البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة «مشروعات»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، خارطة دورة حياة المشروع.

وأشار برنامج «مشروعات»، إلى أن الدليل الوطني لإدارة المشاريع، يتكامل مع البوابات المرحلية لإدارة المشاريع، بكامل مراحله الثمانية، ولكل مرحلة قائمة من المخرجات الهامة التي من الضروري إنجازها لتنفيذ المرحلة التالية.

وأوضح البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة «مشروعات»، أن الدليل الوطني لإدارة المشاريع صدر في ستة عشر مجلدًا.

مراحل إنشاء وإدارة المشروع

وأشار، الدليل الوطني لإدارة المشاريع، إلى ارتباط البوابات المرحلية للمشروعات بمجلدات الدليل الوطني، والتي تتمثل في المراحل التالية:

المرحلة الأولى : التسجيل

- تسجيل المشروع وربطه مع رقم البند المعتمد من وزارة المالية.

- تحديد نطاق العمل الأولي.

- التكلفة التقديرية الأولية.

-الجدول الزمني الأولي.

-التوافق مع استراتيجية الجهة.

- تحديد المخاطر الأولية.

المرحلة الثانية: التخطيط الأولي- تحديد الضوابط الأولية للمشروع

- تحديد أدوار الأطراف المختلفة.

- تخطيط نطاق العمل الأساسي والتكلفة.

-تطوير الجدول الزمني الأولي للمشروع.

المرحلة الثالثة: الطرح للتصميم - وضع نطاق الأعمال التصميمية

-تقييم الأثر البيئي والتكاليف التقديرية.

- وضع خطة لتنفيذ الأعمال التصميمية للمشروع.

- التأهيل المسبق لمكاتب التصميم.

- تجهيز مستندات الطرح وخطة تقييم العطاءات.

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- التوصية بترسية العقد على المصمم.

المرحلة الرابعة: التصميم

- إنجاز الأعمال المتعلقة بالتصميم.

- تجهيز المخططات الهندسية اللازمة.

- مراجعة التكاليف التقديرية والجداول الزمنية.

- وضع خطط ومنهجية لتوفير.

- الأراضي والموافقات اللازمة.

المرحلة الخامسة : الطرح للتشييد - تجهيز نطاق أعمال التشييد

- تأهيل المقاولين والإجابة عن استفساراتهم وتقييم عطاءاتهم.

-إصدار توصيات ترسية عقد التشييد.

المرحلة السادسة: التشييد

- بداية أعمال التشييد في موقع المشروع.

- رفع تقارير التقدم في الأعمال وشهادات إنجاز الأعمال مع مستندات التسليم النهائي.

المرحلة السابعة :

- القيام باختبارات المشروع والتشغيل التجريبي قبل تسليمه.

- تصدير أدلة التشغيل والصيانة وخطط التدريب وشهادات التسليم الابتدائي.

المرحلة الثامنة :

- تسليم المشروع إلى المالك أو المستخدم النهائي.

- إغلاقه بصفة رسمية.

- المعاينة النهائية للأعمال المنفذة على الطبيعة مع الحصول على شهادة التسليم النهائي.

- حصر الدروس المستفادة.

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