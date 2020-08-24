السعودية اليوم / مقتل 3 من عناصر الأمن في بوركينافاسو في كمين شمالي البلاد



واغادوغو 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أعلن مصدر أمني في بوركينافاسو عن مقتل 3 عناصر في قوى الأمن،جراء كمين استهدفهم في شمال البلاد التي تشهد تجددًا لأعمال العنف.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية، أن فريقًا مؤلفًا من أمنيين وشرطيين تعرّض لكمين نصبه مسلّحون مجهولون قرب برسالوجو، المنطقة التي تأوي آلاف النازحين الهاربين من هجمات الإرهابيين.

وأفاد المصدر نسفه أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل 3 عناصر وإصابة 4 آخرين، موضحًا أنه تم إرسال تعزيزات أمنية من برسالوجو تجري عمليات تمشيط في المنطقة.

وتنشط في شمال بوركينا فاسو جماعات إرهابية أسفرت هجماتها في السنوات الخمس الأخيرة عن أكثر من 1100 قتيل وما لا يقل عن مليون نازح.

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03:13ت م

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