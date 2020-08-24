أخبار السعودية اليوم.. طريقة دخول منصة «مدرستي» عبر «توكلنا».. و«الموارد البشرية» توضح شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي للشباب

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث قدم الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عدة نصائح وقائية تطبق في العمل بالتزامن مع عودة الموظفين، وحددها عبر 6 محاذير لضمان للسلامة، فيما كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» حقيقة الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزيّ التخرج، وإلى التفاصيل:

أمران ملكيان بتعيين الخريف رئيسًا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. والسديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمران ملكيان، الأول تعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بينما يختص الثاني بتعيين الدكتور محمد السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

خطوات الدخول على منصة «مدرستي» عبر تطبيق «توكلنا»

استكمالًا لجهود وزارة التعليم في تنظيم عملية العودة إلى الدراسة والتي ستتم عن بُعد في الأسابيع الأولى لبدء العملية الدراسية، تعرف على طريقة دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، في البداية حمل تطبيق توكلنا، أو حدثه إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، وعند تشغيله ستجد خيار «بيانات منصة مدرستي» في تبويب حسابي، بعدها ستجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك لدخول المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.

«الصحة» تُحدِّد 6 محاذير للموظفين مع العودة لمقرات العمل

قدم الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عدة نصائح وقائية تطبق في العمل وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين، والتي حددها من خلال 6 محاذير يجب اتباعها للسلامة، موضحًا أن أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل، هي عدم التخلي عن الكمامة، والحرص على لبسها، وعدم المصافحة والحرص على نظافة اليدين باستمرار، وتجنب الاقتراب وضرورة ترك المسافات الآمنة بين الحاضرين، والحرص على تقليل عدد مرات الحضور في الاجتماعات باستخدام طرق التواصل الافتراضية، وخامسًا عدم مشاركة الأدوات الشخصية والمكتبية مع الآخرين.

«الصحة»: متلازمة الشرق الأوسط التنفسية انتشرت تزامنًا مع كورونا.. وتسببت في حالات حرجة

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية Middle East respiratory syndrome، واختصارها «MERS»، قد انتشرت بشكل كبير بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسببت في دخول بعض المصابين لحالات حرجة، منوهًا بأنهما من ضمن نفس فصيلة فيروسات كورونا لكنهما مختلفان، موضحًا أن (MERS) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية موجود منذ عدة سنوات ومرصود، ويتم متابعة حالاته وتقديم الرعاية اللازمة لها، مشيرًا إلى عدم تسجيل اَي حالة في المملكة منذ شهرين.

«هدف»: الشاب بائع شاي الجمر بزيّ التخرج سبق له العمل بـ5 وظائف وراتبه بلغ 8000 ريال

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنه تم التواصل مع الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزيّ التخرج، والذي تحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية؛ حيث أشار الصندوق إلى أنه تم مقابلة الشاب لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

ما هي شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي للشباب والفئات المستفيدة؟.. الموارد البشرية تُجيب

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط حصول الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 35 سنة دون زواج على معاش الضمان الاجتماعي، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحة الشروط الواجب توافرها في الشخص المستحق لمعاش الضمان الاجتماعي، وتتمثل في أن يكون المستفيد مواطنًا سعودي الجنسية وأن يكون يتيمًا أو من أسرة ضمانية وأن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من ذلك المرأة غير سعودية الجنسية، المتزوجة من مواطن سعودي توفي ولها منه أبناء.

بـ6 خطوات.. تعرَّف على استعادة البيانات في نظام نور للاستفادة من منصة مدرستي

حددت وزارة التعليم خطوات استعادة بيانات نظام نور؛ حيث يتزايد هذه الأيام معدل زيارات موقع نظام نور من أجل تحديث بيانات الطلاب وأولياء الأمور استعدادًا لبدء العام الدراسي عن بعد لمدة 7 أسابيع، وتضمنت الخطوات الدخول على موقع نور، ثم الضغط على كلمة استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم ثم إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني المُسجّل في صفحة البيانات الخاصة بك في النظام والذي سبق التسجيل به.

«الملكية الفكرية» تصدر أول شهادة لعلامة صوتية تجارية في المملكة

أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أول شهادة لعلامة تجارية صوتية في المملكة لصالح شركة «الاتصالات السعودية»، وذلك وفقًا لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية المعمول بها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد العلامات التجارية الصوتية أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها المنشآت في تمييز السلع والخدمات ومخاطبة الجمهور المستهدف، وهي جزء محوري في تسويق هويتها الداخلية والخارجية.

تمر بـ3 مراحل.. تعرف على خطوات تسجيل العلامة التجارية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إصدارها أول شهادة لعلامة تجارية صوتية في المملكة لصالح شركة «الاتصالات السعودية»، وذلك وفقًا لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية المعمول بها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما أوضحت وزارة التجارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن خطوات تسجيل العلامة التجارية تمر بثلاث مراحل هي التقديم والتسجيل والنشر .

غدًا موعد دخول نجم سهيل.. فهل تنكسر درجة الحرارة؟ الحصيني يُجيب

نفى الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تكون هناك علاقة بين ظهور سهيل للعيان، وبدء اعتدال الجو، لافتًا إلى أنه لا وجود لأي علاقة بينهما وأن ظهور سهيل أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية؛ حيث إن دخولها لا يقدم ولا يؤخر، ولكن يوافق دخولة تغير مصدر الرياح ونوعيتها.

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