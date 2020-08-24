الأرصاد عن «طقس الإثنين»: رياح وأتربة وغبار على 7 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الاثنين؛ لافتة إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

وذكرت «هيئة الأرصاد»، عبر موقعها الرسمي، الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سوف تنشط على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران ، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج .