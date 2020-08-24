السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي حالات الإصابة في رواندا



كيغالي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 109 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2889 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بالبلاد خلال شهر مارس الماضي.

// انتهى //

03:13ت م

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كيغالي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2889 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بالبلاد خلال شهر مارس الماضي.// انتهى //03:13ت م0219

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