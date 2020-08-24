السعودية اليوم / الغابون تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ليبرفيل 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الغابون عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 اصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في بيان اليوم، ان اجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الغابون ارتفع إلى 8319 إصابة مؤكدة .

// انتهى //

02:26ت م

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ليبرفيل 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الغابون عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت السلطات الصحية في بيان اليوم، ان اجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الغابون ارتفع إلى 8319 إصابة مؤكدة .// انتهى //02:26ت م0217

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