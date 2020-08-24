السعودية اليوم / مسؤول أممي يدعو القادة الصوماليين إلى التوافق على صيغة التصويت في الانتخابات



مقديشو 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أكد الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال، جيمس سوان ضرورة انضمام قادة البلاد في حوار، ويقدموا أفضل أفكارهم لإيجاد الحلول لما فيه مصلحة شعب الصومال.

وأضاف جيمس سوان أن الصومال يوجد في ظرف حرج مع تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة خلال شهر نوفمبر القادم، بسبب وباء

ولفت إلى أن الدستور الاتحادي المؤقت في الصومال، يجب انتخاب البرلمان من خلال الاقتراع العام المباشر، وأن تجري الانتخابات كل أربع سنوات، وأن الانتخابات التشريعية يجب أن تنظم أواخر شهر نوفمبر 2020.

وأكد أنه من الواضح اليوم، أن الالتزام بهذه الاشتراطات الدستورية غير ممكن، وانه يجب إيجاد توافق واسع.

// انتهى //

02:11ت م

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مقديشو 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأكد الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال، جيمس سوان ضرورة انضمام قادة البلاد في حوار، ويقدموا أفضل أفكارهم لإيجاد الحلول لما فيه مصلحة شعب الصومال.وأضاف جيمس سوان أن الصومال يوجد في ظرف حرج مع تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة خلال شهر نوفمبر القادم، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، داعيًا القادة الاتحاديين ومسؤولي المحافظات إلى التوافق على صيغة للتصويت.ولفت إلى أن الدستور الاتحادي المؤقت في الصومال، يجب انتخاب البرلمان من خلال الاقتراع العام المباشر، وأن تجري الانتخابات كل أربع سنوات، وأن الانتخابات التشريعية يجب أن تنظم أواخر شهر نوفمبر 2020.وأكد أنه من الواضح اليوم، أن الالتزام بهذه الاشتراطات الدستورية غير ممكن، وانه يجب إيجاد توافق واسع.// انتهى //02:11ت م0215

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