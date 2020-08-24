السعودية اليوم / منحة بـ 25 مليون دولار لدعم مشروع مقاومة المناخ في السودان



الخرطوم 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

صادق صندوق - خضرنة المناخ- على منحة بقيمة 25.6 مليون دولار بتمويل إضافي لدعم مشروع لمقاومة المناخ بالسودان، جرى تصميمه من أجل تعزيز الزراعة والصحة والأمن المائي والغذائي.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى السودان، سلفا راماشاندران فى تصريح نشر اليوم، إن المشروع سيحسن من الصحة والأمن المائي والغذائي لأكثر من 3.7 مليون شخص في السودان من خلال حمايتهم من الآثار المتفاقمة والمهددة للحياة الناجمة عن تغير المناخ، مع بناء المرونة والبنية التحتية لقطاع الزراعة الحيوي.

وأضاف في الوقت نفسه، سنعمل معًا على ضمان تحسين القدرات المؤسسية والمجتمعية، وحصول الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب على الدعم المستهدف، وحماية الموارد الطبيعية في السودان.

ويستفيد من المشروع ما يقارب 1.2 مليون شخص من مجتمعات الزراعة الإعاشية والرعاة الرحل بشكل مباشر عبر تسع ولايات، بالإضافة الى 2.5 شخص يستفيدون منه بنحو غير مباشر.

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23:41ت م

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