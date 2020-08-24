شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التوطين .. «الوافدة» تسيطر على سوق الأسماك بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

شكا عدد من مرتادي سوق الأسماك في الدمام، من سيطرة العمالة الوافدة على جميع المحلات المتواجدة في السوق تقريبًا، رغم قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوطين بيع الأسماك بالتجزئة والجملة بنسبة 70% والتي جاءت ضمن قائمة 9 أنشطة اقتصادية، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه، بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.

توافر الأنواع

ورصدت ”الخليج 365” تواجد جميع أصناف الأسماك، الصغيرة والكبيرة، في سوق الأسماك بالدمام، بما فيها «الكنعد»، الذي منع صيده في 15 من هذا الشهر، لمدة 60 يومًا، ولاحظت ارتفاع أسعار الأسماك بجميع أنواعها.

ترتيب وتناسق

وأكد زائر السوق «عباس القرين» أن سوق الدمام يعتبر متناسقًا في المحلات وتوزيعها، بعكس سوق السمك بالقطيف، القديم وغير المرتب - بحسب وصفه -، مضيفًا: «تجد الأسماك بالدمام مرتبة، ومصفوفة، تشاهدها بدقة وتعرف جودتها، ولكن هناك فرقا في الأسعار بين السوقين، فالأسعار مبالغ فيها للغاية في الدمام، وسمك الكنعد والذي منع اصطياده ونتعجب لتواجده بكميات، وصل سعر الكيلو منه إلى 60 ريالًا في بعض المحال، و80 ريالًا للكنعد القوي، بينما في القطيف بسعر يتراوح بين 45 و50 ريالًا فقط، وجميع الأصناف مضاعفة في أسعارها، ولا ندري أين الرقابة عن هذا الغلاء».

رزق وفير

وأبدى القرين تعجبه من تواجد العمالة الوافدة بكثرة، وغياب السعودة، رغم مرور 4 أيام على إصدار وزارة الموارد البشرية قرار توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%، من ضمنها بيع اللحوم والأسماك، وما شاهدناه في السوق عكس ذلك تمامًا، فالعمالة هي المسيطرة، وشاهدنا سعودة في عدد قليل للغاية من المحلات.

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وأكمل: نأمل أن يزاول الشباب السعودي العمل في هذا المجال، ففيه رزق وفير، ونتمنى تنفيذ الجولات التفتيشية على السوق؛ لتصفية العمالة؛ ليحل الشاب السعودي الوطني بدلًا منها.

أسعار عالية

وقال مرتاد السوق والمشتري «عبدو فقيه»، إن جميع أنواع الأسماك متواجدة في سوق السمك بالدمام، ويحتار الزبون في النوع والصنف، ولكن الأسعار تقيد وتأسر كل زائر، ومبالغ فيها للغاية، مشيرًا إلى افتقاد الباعة السعوديين، خاصة بعد توطين المهنة.

وأكد فقيه: جئت لشراء الأسماك الكبيرة، ولكن وجدت أن سعر سمك الشعري الكبير وصل إلى 70 ريالًا للكيلو، وسمك الهامور الصغير بسعر 100 ريال، وسعر الروبيان الكبير 45 ريالًا، متمنيًا وجود رقابة على الأسعار.

جولات رقابية

وكشف مصدر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تنفيذ حملة بتواجد إدارة التفتيش؛ للتحقق من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام العمل، إضافة للصحة والسلامة المهنية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، كلٌ حسب الاختصاص، أسفرت عن ضبط 4 مخالفات، وتوجيه 8 إنذارات، وزيارة ورصد قرابة 20 مبسطًا؛ للتأكد من نظاميتها.

ويتابع فرع الوزارة بالشرقية، بتوجيه المدير العام عبدالرحمن المقبل، ومساعده لقطاع الموارد البشرية محمد الأطرش، الشكاوى التي تصل عبر تطبيق «معًا» للرصد، والرقم الموحد «19911»، إضافةً إلى متابعة ما يُنشر من ملاحظات للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل معها بشكل مباشر.