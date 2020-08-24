شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبي شرط العمل «عن بعد» للموظفين الأكثر عرضة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

باشر كافة موظفي القطاع العام، بدءا من أمس، عملهم بالمقار الحكومية، وفق مواعيد مرنة على 3 فترات، مع استمرار تعليق إثبات الحضور بالبصمة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس « كورونا » المستجد، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة لتطبيق الاشتراطات الوقائية.

نسبة العاملين

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات العمل، شملت منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل «عن بعد» لعدد من موظفي الجهة، على ألا تتجاوز نسبة العاملين «عن بعد» 25 ٪، إضافة إلى تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل «عن بعد» وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بينما يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، مع استمرار العمل بتعليق البصمة.

أمراض مزمنة

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وأوضح «الهزاني» أن العمل «عن بعد» يشمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، بشرط تقديم تقرير طبي، إضافة إلى من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، فضلا عن المصابين بأمراض الرئة المزمنة والربو الشديد والأمراض القلبية المزمنة، ومن لديهم نقص المناعة الوراثي أو نقص المناعة المكتسب أو السمنة المفرطة أو الحالات الطبية المزمنة كمرض السكري غير المنضبط أو ارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي أو تليف الكبد، مشدداً على أهمية الالتزام بالاشتراطات الوقائية سواء فيما يتعلق بالتباعد واستخدام المعقمات في جميع المقرات واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن الذي يشمل 3 فترات تبدأ من السابعة والنصف صباحا، ثم الثامنة والنصف، ثم التاسعة والنصف.

فرق تفتيشية

وأكد «الهزاني» أن الجولات التفتيشية مستمرة على مدار اليوم لجميع الفرق في كافة أنحاء المملكة للتأكد من توفر هذه الاشتراطات، ووجود المعقمات والوقوف على ما يتعلق باشتراطات السلامة في جميع المنشآت، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على امتثال المنشآت للاشتراطات مع تطبيق جزاءات نظامية وعقوبات ستطبق لمن يخالف ذلك.