شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات للتعليم المجاني.. وتخفيض 50 % للرسوم بـ«الأهلية» والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير تعليم الشرقية د.ناصر الشلعان، عن تقديم ملاك المدارس الأهلية، فرصا تعليمية مجانية لبعض المراحل الدراسية، خاصةً فيما يتعلق بالتعليم عن بعد.

ويبلغ عدد المدارس الأهلية بالشرقية للبنين 54 مدرسة، والبنات 41 مدرسة، ويصل عدد الطلاب إلى 38824، والطالبات إلى 29163.

تخفيض الرسوم

وقال د. الشلعان: إن اللقاء مع ملاك المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية، أمس الأحد، ركز على أهمية الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال الاستفادة من الإمكانيات التقنية، مشيرًا إلى وجود نماذج مشرفة للاستعداد على قدم وساق لتقديم خدمة تعليمية رائعة، وأن ملاك المدارس الأهلية قدموا مبادرات لتخفيف تأثيرات جائحة «كورونا» على أولياء الأمور، وكذلك على الطلاب.

وأكد أن العديد من المدارس تقدمت بمبادرات لتخفيض الرسوم الدراسية تراوحت بين 10% إلى 50%، وأن اللقاء أسفر عن صدور مبادرات لتقديم الفصل الدراسي الأول «مجانًا».

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وعلمت ”الخليج 365” من مصادرها أن هناك توجهًا لدى «التعليم» لإعلان أسماء المدارس التي بادرت إلى بالتخفيض؛ تشجيعًا لها وتحفيزًا لباقي المدارس على المشاركة.

خدمة راقية

وأشاد بالمبادرات التي أطلقتها المدارس، وأن إدارة تعليم الشرقية غير مستغربة من إطلاق تلك المبادرات، نظرًا لتشارك الجميع بأهمية المرحلة الحالية، وتأثيرات الجائحة، داعيًا الجميع للمساهمة والعمل على تضافر الجهود لتقديم الخدمة التعليمية الراقية، لطلاب وطالبات المنطقة الشرقية.

واجب وطني

وثمن عدد من أولياء الأمور هذه المبادرة الوطنية، التي تخدم الطلاب والطالبات، وتوفر على أولياء أمورهم مبالغ من قيمة الرسوم الدراسية، مشيرين إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.